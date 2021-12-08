Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'da çeşitli suçlardan haklarında 15 ile 19 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da çeşitli suçlardan haklarında 15 ile 19 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda polis ekipleri, "İş yerinden hırsızlık", "Silahla tehdit", "Ruhsatsız silahlar ile mermilerini bulundurma", "Kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından aranan 4 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin 15 yıl ile 19 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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