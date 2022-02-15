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KDV indirimi denetimi yapıldı

AA, Sagip Sezginer - Güncel
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Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Erzurum'da görevliler marketlerde denetim yaptı.

ERZURUM (AA) - Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Erzurum'da görevliler marketlerde denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ve belediyenin zabıta personelinden oluşan denetim ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde, düzenleme sonrası fiyatları inceledi.

Gıda ürünlerinde indirim yapılıp yapılmadığını denetleyen görevliler, ürün fiyatlarının karşılaştırmasını yaptı.

Ekipler, etiket ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını inceledikleri ürünlerin son kullanım tarihini de kontrol etti.

Şehirdeki tüm marketlerde, temel gıda maddelerindeki KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığına yönelik denetimler sürüyor.

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

KDV indirimi denetimi yapıldı

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Ticaret, Erzurum, Zabıta, Güncel, Haberler

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