Erzurum'da 'KBRN ve Şüpheli Posta' eğitimleri devam ediyor

23.09.2019 14:03

AFAD Erzurum'da görevli eğitmenler tarafından Erzurum'da bulunan birçok kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik KBRN(Kimyasal, Biyolojik, Radyoloji, Nükleer) ve şüpheli posta farkındalık eğitimleri devam ediyor.



Erzurum ve bölgede meydana gelebilecek olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmalar ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki personelin KBRN ve şüpheli posta konusunda bilgilerinin artırılması yönelik çalışmalar sürüyor.



Düzenlenen eğitimlerde PTT Başmüdürlüğü, ETÜ, Erzurum Havalimanı, Çevre ve Şehircilik, İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim ve İl Müftülüğü'nden toplam 565 kişiye, 'KBRN nedir, ikaz alarm işaretleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer silahlar, tarihçeleri, insan sağlığına etkileri' başta olmak üzere birçok konuda bilgiler veriliyor. Eğitim öncesi yapılan değerlendirme testi ile eğitimlere katılanların eğitim sonrası yapılan ikinci değerlendirme testi ile bilgileri kontrol ediliyor. Bu eğitimlerde KBRN'nin yanı sıra şüpheli posta eğitimi de veriliyor.



KBRN( Kimyasal, Biyolojik, Radyoloji, Nükleer)'ne gibi konularda vatandaşların daha çok bilgiye sahip olması adına başlatılan farkındalık eğitimleri, her ay tüm kurumları kapsayacak şekilde yılsonuna kadar devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA