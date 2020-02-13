Erzurum'da kayıp genç kızı arama çalışmaları sürüyor

13.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:06

Erzurum'un Aşkale ilçesinde üç gün önce kaybolan 16 yaşındaki Didem T'nin bulması için çalışmalar devam ediyor.

Meydan Mahallesi'ndeki evinden 10 Şubat'ta çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Demet T'nin bulunması için jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen civarda, dere ve göletlerde arama, tarama faaliyeti yürütüyor.

Kaynak: AA