Erzurum'da kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor
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Erzurum'da kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 8 gün önce kaybolan genç kızın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

18.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:02
Erzurum'da kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor

'un ilçesinde 8 gün önce kaybolan genç kızın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

'ndeki evinden 10 Şubat'ta çıktıktan sonra kendisinden bir daha alınamayan 16 yaşındaki Didem T'nin bulunması için ve polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip de çalışmaların yapıldığı bölgede kaybolan genç kızı arıyor.

Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen dere ve göletlerin yanı sıra ilçe kırsalında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA
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