Erzurum'da kartpostallık görüntüler
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Erzurum'da kartpostallık görüntüler

29.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:56
Erzurum'da kartpostallık görüntüler

Erzurum'da kar yağışının etkili olmasının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Erzurum'da kar yağışının etkili olmasının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Karla kaplanan Ata Botanik Parkı izlemeye değer manzaralar oluşturdu.

Erzurum'da kar yağışının ardından, dünyada deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki 7. park olan Ata Botanik Park içerisindeki süs havuzu dondu, ağaçlar karla kaplandı. Kış mevsimiyle birlikte doğal güzelliğiyle bilinen Ata Botanik Park adeta kartpostallık görüntüler sunarken, manzarayı görmek isteyen vatandaşlar botanik parkına akın ediyor. Kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 20, Kars'ta 18, Ardahan'da 16, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

-İHA-

Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler
Erzurum'da kartpostallık görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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