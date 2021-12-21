Erzurum'da karda mahsur kalan 26 yolcu ve 30 hasta kurtarıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle son 24 saat içinde yollarda mahsur kalan 26 yolcu, 30 hasta ve 7 araç kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarmadan oluşan ekipler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) koordinesinde kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçti.

Ekipler özellikle yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşım sağlanamayan mahallelerde vatandaşlar için seferber oldu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, son 24 saatte Köprüköy, Hınıs, Tekman, Karayazı, Çat, Aşkale ve Karaçoban ilçelerindeki mahallelerde yaşayan ve aralarında küçük çocukların da bulunduğu MS hastası, yüksek ateşli hastalar, kalp hastası, astım, nefes darlığı hastaları ile hamilelerin de bulunduğu 30 kişiyi yol açarak hastaneye ulaştırdı.

Ekiplerce, Karayazı ilçesine bağlı Elmalıdere Karakol-Çakmaklı köyü istikametinde kardan dolayı mahsur kalan 1 minibüs ile içerisindeki 10 yolcu, yolda kar temizleme çalışması yapılarak kurtarıldı.

Aynı ilçenin Uğuldağı Muratlı mevkisi ile Ulucanlar mevkisinde mahsur kalanların imdadına koşan ekipler, 4 araç ile içerisindeki 14 yolcuyu da kurtardı.

Ekipler ayrıca Erzurum-Narman kara yolunun 37. kilometresinde 1 araç ve şoförü ile Çat ilçesine 25 kilometre uzaklıkta yolda kalan 1 tır ve şoförüne ulaşarak yardım etti.

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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