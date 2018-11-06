Erzurum'da Karatecilere Eğitim Semineri

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Erzurum'da gerçekleştirilen Karate Dan Semineri ilgi gördü.

Karate İl Temsilciliği'nin ev sahipliğinde Palandöken Spor Salonu'nda düzenlenen seminer, 110 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Eğitmenler Atilla Çeliktürk ve Vedat Yolay, seminerde bilgi ve tecrübelerini sporcularla paylaştı.

Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi, yaptığı açıklamada, karate eğitim seminerini başarı ile bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, seminere katılan sporculara teşekkür etti.