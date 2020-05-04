Erzurum'da karantinaya alınan çocukların yüzü oyuncak ve eğlence setleriyle güldü
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Erzurum'da karantinaya alınan çocukların yüzü oyuncak ve eğlence setleriyle güldü

Erzurum'da karantinaya alınan çocukların yüzü oyuncak ve eğlence setleriyle güldü
04.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:40

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, farklı ülkelerden aileleriyle Erzurum'a getirilerek yurtlarda karantinaya alınan çocuklara, valilik destekleriyle oyuncak ve eğlence setleri dağıtıldı.

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, farklı ülkelerden aileleriyle Erzurum'a getirilerek yurtlarda karantinaya alınan çocuklara, valilik destekleriyle oyuncak ve eğlence setleri dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla kente getirilen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardaki 14 günlük karantina süreci devam ediyor.

Nurettin Topu Öğrenci Yurdunda her türlü ihtiyaçları görevlilerce karşılanan vatandaşların çocuklarıyla da ayrıca ilgileniliyor.

Bu çerçevede yurt dışından getirilip yurda yerleştirilen çocuklara, Valiliğin desteğiyle görevliler tarafından oyuncak bebek, oyuncak araba, yapboz ve eğlence kitap setleri armağan edildi. Oyuncakları alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Oyuncak dağıtımına katılan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, karantina altındaki vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Taşkesenligil, 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buradaki insanlara kendi evlerindeki rahatlığı sağlamaya çalışıyoruz. Personelimiz yoğun mesai harcayarak karantinadaki vatandaşların, bu süreci rahat geçirmelerine çok yardımcı oluyor. Karantinada kalan ya da süresi biten tüm insanların kurumumuza olumlu bakışı, bizleri mutlu ediyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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