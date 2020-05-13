Erzurum'da karantina süresi dolan 264 kişi evlerine uğurlandı
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Erzurum'da karantina süresi dolan 264 kişi evlerine uğurlandı

Mali, Nijer, Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilerek Erzurum'daki yurtlara yerleştirilen 264 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Erzurum'da karantina süresi dolan 264 kişi evlerine uğurlandı
13.05.2020 02:37 | Son Güncelleme: 13.05.2020 02:40

Mali, Nijer, Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilerek Erzurum'daki yurtlara yerleştirilen 264 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Erzurum'a getirilerek Aziziye ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 264 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süresi sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ateşleri ölçülen ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince fidan hediye edilen vatandaşlar, AFAD ve Kızılay görevlilerince çıkış işlemleri gerçekleştirildikten sonra otobüslere bindirildi.

Otobüslerde Türk bayrakları açan vatandaşlar, pasaportları ile kumanyalarının dağıtılması sonrası kentten uğurlandı.

"Muhteşem bir süreç geçirdik"

Mali'den getirilen Hüseyin Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum Valiliği koordinesinde ilgili kurumların karantina sürecinde kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Devletimiz var olsun. Devletimizin büyüklüğünü zaten biliyorduk. Sevmeyenlere bile kendini sevdirdi. Bunun için valilik başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Muhteşem bir süreç geçirdik. Yemeklerimizden kıyafetimize kadar her şey tedarik edildi." diye konuştu.

Zehra Ertaş da Erasmus öğrencisi olarak Slovenya'ya gittiğini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını dile getirerek, "Slovenya'da yasaklar başlamıştı, ben de Erasmus'u yarıda bırakıp büyükelçilik kanalıyla buraya geldim. Burada çok güzel ağırlandık. Başta '14 gün bir odada nasıl duracağım' diye tereddütlerim vardı ama çok güzel ağırlandık, herkes çok misafirperverdi. AFAD, Kızılay, yurt yetkilileri ve sağlık görevlileri çok ilgilendiler. Her şey güzel oldu, şimdi evimize dönüyoruz, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Naif Aydın da Mali'den getirildiğini ve Siirt'e gideceğini söyleyerek, "Allah devletimize zeval vermesin, memleketimize kadar bizi götürecekler. Burada her türlü imkan sağlandı. Hiçbir eksiklik yaşamadık. Bize süper baktılar, evimizde gibiydik. Sağlıkçı arkadaşlar her gün kontrol ediyorlardı. Allah devletimize zeval vermesin, Erzurumlulara selamlar." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek asıllı Türk vatandaşı Alma Atakan da iki hafta süreyle yurtta kaldıklarını ve kendileriyle yakından ilgilenildiğini kaydederek, sapasağlam evlerine dönmelerini sağlayan ilgililere teşekkür etti.

Erzurum'da karantina süresi dolan 264 kişi evlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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