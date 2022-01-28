Erzurum'da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu - Haberler
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Erzurum'da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum'da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu

Erzurum'da kar yağışı sonrası karayoluna düşen çığ yolu trafiğe kapattı.

Erzurum'da kar yağışı sonrası karayoluna düşen çığ yolu trafiğe kapattı.

Yurt genelinde 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı Erzurum'da da etkili oluyor. Erzurum-İspir yolu Gölyurt geçişinde şiddetli kar yağışı sonrası meydana gelen çığ, yolu trafiğe kapattı. O sırada yoldan geçen bir aracın bulunmaması faciayı önlerken ekipler kısa sürede yolu açmak için seferber oldu. Karayollarına bağlı ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açmayı başardı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Erzurum, kar, 3. Sayfa, Haber

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