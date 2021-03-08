Erzurum'da kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile personele 1 gün izin verildi
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Erzurum'da kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile personele 1 gün izin verildi

08.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:32
Erzurum'da kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile personele 1 gün izin verildi

Erzurum'da elverişsiz hava şartları nedeniyle kamu ve özel kuruluşlardaki engelli ve hamile personelin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Erzurum'da elverişsiz hava şartları nedeniyle kamu ve özel kuruluşlardaki engelli ve hamile personelin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle kamu ve özel kurum kuruluşlardaki engelli ve hamile personeller 08.03.2021 günü 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan ve cadde ile sokakları beyaza bürüyen kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Halen etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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