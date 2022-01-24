Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler ulaşımın akmaması için çalışma yürütüyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler ulaşımın akmaması için çalışma yürütüyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.