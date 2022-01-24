Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler ulaşımın akmaması için çalışma yürütüyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler ulaşımın akmaması için çalışma yürütüyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

Erzurum, kar, Güncel, Haber

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