Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artıran kar yağışı araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının yarın da yüksek kesimlerde etkili olmaya devam edeceğini belirterek buzlanma ve çığ uyarısında bulundular.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı