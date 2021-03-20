Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

20.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:57

Erzurum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artıran kar yağışı araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının yarın da yüksek kesimlerde etkili olmaya devam edeceğini belirterek buzlanma ve çığ uyarısında bulundular.

-İHA-

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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