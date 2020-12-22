Kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü

22.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:28

Kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü Erzurum'da dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezinin beyaza bürünmesine neden oldu.

Kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü

ERZURUM - Erzurum'da dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezinin beyaza bürünmesine neden oldu.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Sabah güne karla uyanan Erzurumlular araçların üzerindeki karı temizlerken kar yağışını sevinçle karşıladıklarını dile getirdiler.

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçeceği: gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilen açıklamada bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü
Kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü
Kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü
Kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü
Kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı Erzurum'u beyaza bürüdü | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:28:08. #1.15#
title