Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

01.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:54

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aralıklarla yağan kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Şehrin işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde kar nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Yağışın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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