Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

31.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:00

Erzurum'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.



Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda kar yağışının hafta sonunda da etkili olmaya devam edeceği belirtilerek, sürücüler uyarıldı.



Kar yağışı ile birlikte Erzurum'un Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı karayollarında ulaşımda zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Yetkililer sürücüleri buzlanma konusunda uyardılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA