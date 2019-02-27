Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Erzurum'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.



Kentte, öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırarak yoğunlaştı.

Kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar kar yağışı altında yürümekte zorluk çekerken bazı vatandaşlar da karda oyun oynayarak yağışın keyfini çıkardı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı.



Kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA