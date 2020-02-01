Erzurum'da kar yağışı
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Erzurum'da kar yağışı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

01.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:07
Erzurum'da kar yağışı

'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece başlayarak saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Vatandaş ile araçlardaki sürücülerin karla kaplı yol ve kaldırımlarda ilerlemekte zorlandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinde yol açma ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

İşletmecilerin ve vatandaşların ev ile işyerilerinin önündeki karları temizlediği kentte, tarihi yapılar da beyaza bürünerek güzel manzaraları oluşturdu.

Kaynak: AA

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: Erzurum'da kar yağışı
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