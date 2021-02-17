Erzurum'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
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Erzurum'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

17.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:20
Erzurum'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi nedeniyle, Erzurum'un Çat ilçesini Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Mercan beldesine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

Ayrıca ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum ile Tekman ilçesi arasındaki dağ yolunda da ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yollarındaki temizlik çalışmalarının yanı sıra kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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