Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 90 mahalle yolu kapandı

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 90 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 90 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve dün de etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Elverişsiz hava koşullarının yüksek kesimlerde tipiye dönüşmesi üzerine 90 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök