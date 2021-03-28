Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 90 mahalle yolu kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 90 mahalle yolu kapandı

Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 90 mahalle yolu kapandı

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 90 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 90 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve dün de etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Elverişsiz hava koşullarının yüksek kesimlerde tipiye dönüşmesi üzerine 90 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ali İhsan Su Erkan Kandemir Mustafa Şentop
Magazin Binnur Kaya Hande Erçel Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 90 mahalle yolu kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:03:32. #1.15#
title