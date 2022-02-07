Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 56 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 56 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

AA, Muhammet Mutaf - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 56 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte aralıklarla etkili olan karın ardından, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 56 mahalle ve mezranın yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 268 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Erzurum, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title