Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 56 yerleşime ulaşım sağlanamıyor
AA, Muhammet Mutaf - Güncel
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Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
ERZURUM (AA) - Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kentte aralıklarla etkili olan karın ardından, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 56 mahalle ve mezranın yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 268 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
AA / Muhammet Mutaf - Güncel