Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 23 yerleşimin yolu kapandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kar ve tipi dolayısıyla 23 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 23 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişilik ekiple kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması sürdürüyor.