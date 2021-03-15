Erzurum'da "kar timleri" yolları açmak için gece gündüz çalışıyor
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Erzurum'da "kar timleri" yolları açmak için gece gündüz çalışıyor

15.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:51
Erzurum'da

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Erzurum'da belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Erzurum'da belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Özellikle gece ve sabah hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtları belediye ekipleri ve vatandaşlarca temizleniyor.

Zaman zaman şadırvanlar ile göletlerin buz tuttuğu kentte "kar timleri", ulaşımda aksama yaşanmaması ve kardan kapanan yolların açılması için hummalı çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aşkale, Tekman, Karayazı, Horasan, Çat, Şenkaya, Köprüköy, Karaçoban ve Tortum başta olmak üzere bütün ilçelerde iş makineleri desteğiyle kar küreme ve temizleme ile yol genişletme çalışmaları yapıyor.

Ekipler, şehir merkezinin yanı sıra kar yağışıyla sık sık beyaza bürünen kırsaldaki yolların ulaşıma kapanmaması için mesai harcıyor.

Meteorolojik tahminlere göre, Erzurum ve bölgedeki birçok ilde kar yağışı hafta boyu sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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