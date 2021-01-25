Erzurum'da kar timleri, kilometrelerce yol ağında karla mücadele ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum'da kar timleri, kilometrelerce yol ağında karla mücadele ediyor

25.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:44
Erzurum'da kar timleri, kilometrelerce yol ağında karla mücadele ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, il genelinde hasta kurtarma ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, il genelinde hasta kurtarma ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte 1500 personel ve 1000 araçla karla mücadeleyi yürüten ekipler, 1335 mahalle ve bağlı yerleşimlerinin yol ağında gece gündüz görev yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kar timlerinin kent merkezinde olduğu gibi kırsalda da cansiperane görev yaptığını belirtti.

Ekiplerin, kırsal bölgelerde yürüttüğü yol açma çalışmalarının yanı sıra hasta kurtarma operasyonlarına da destek verdiğini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız çetin kış şartlarında yolda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardı. Yine yol açma çalışmalarında 12 ayrı vakaya müdahale ederek yolda kalan hastalarımızı sağlık kuruluşlarımıza ulaştırdık."

Sekmen, vatandaşların karla mücadeleye ilişkin bildirimlerini 444 16 25 numaralı çağrı merkezine iletebileceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Demet Özdemir Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Ali Şansalan Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Rus Rusya İntihar Nijerya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum'da kar timleri, kilometrelerce yol ağında karla mücadele ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 19:02:58. #1.15#
title