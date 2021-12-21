ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, Karayazı ilçesine ulaşımın sağlandığı yola öğleden sonra çığ düştü.

ERZURUM (DHA) - Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, Karayazı ilçesine ulaşımın sağlandığı yola öğleden sonra çığ düştü. Güzelhisar mevkisine düşen çığ nedeniyle yol, ulaşıma kapandı, 50'ye yakın araç da Erzurum ve Karayazı tarafında mahsur kaldı. Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, tonlarca kar düşen yolda temizlik çalışması başlattı. İş makineleriyle yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası kardan temizlenen yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Karayazı'ya giderken yolda kalan sürücülerden İsmail Özal Ersoy, çığ düşmesi sonucu yolun kapandığını söyledi. Başta kar altında birilerinin olmasından korktuklarını söyleyen Ersoy, yapılan çalışmada kimsenin olmadığının belirlendiğini, ekiplerin yolda biriken karı temizlediklerini anlattı.

30 HASTA, 26 YOLCU KURTARILDI

Erzurum Valiliği, son 24 saatte il ve ilçelere bağlı yerleşim birimlerinden 30 hastanın yol açılarak hastaneye ulaştırıldığını açıkladı. Valilik ayrıca kar yağışı nedeniyle yolda kalan 7 araç ile 26 yolcunun da ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldığını belirtti.

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

ERZURUM-KARAYAZI YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

 Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

 Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title