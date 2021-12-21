Erzurum'da kar nedeniyle 583 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı (2)

30 HASTA, 26 YOLCU KURTARILDI

Erzurum Valiliği, son 24 saatte il ve ilçelere bağlı yerleşim birimlerinden 30 hastanın yol açılarak hastaneye ulaştırıldığını açıkladı. Valilik ayrıca Kar yağışı nedeniyle yolda kalan 7 araç ile 26 yolcunun da ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldığını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet