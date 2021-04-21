Erzurum'da kapalı olması gereken kahvehanedeki 17 kişiye idari işlem uygulandı

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede bulunan 17 kişiye idari, işletme sahibine ise adli işlem uygulandı.