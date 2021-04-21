Erzurum'da kapalı olması gereken kahvehanedeki 17 kişiye idari işlem uygulandı
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Erzurum'da kapalı olması gereken kahvehanedeki 17 kişiye idari işlem uygulandı

Erzurum'da kapalı olması gereken kahvehanedeki 17 kişiye idari işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede bulunan 17 kişiye idari, işletme sahibine ise adli işlem uygulandı.

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede bulunan 17 kişiye idari, işletme sahibine ise adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi Şelale Evler Caddesi'ndeki bir kahvehanenin perdelerinin kapatılıp loş ışıkta oyun oynatıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen polisler, Erzurum Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla, gittikleri kahvehanenin kapısını açan olmayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kahvehaneye gelen itfaiye ekipleri kapıyı açınca polis, 17 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kontrolde kahvehanenin yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği belirlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 17 kişiye idari, işletme sahibine adli işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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