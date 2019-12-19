Erzurum'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

19.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:46

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Şenkaya-Göle kara yolunda seyir halinde olan Soner Seyrat idaresindeki 25 AAC 112 plakalı kamyonet, yolun buzlu olması dolayısıyla Sarıkayalar mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Soner Seyrat, olay yerine gelen ambulans ile Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şenkaya-Göle kara yolunda kısa süreliğine trafik tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA