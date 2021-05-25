Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı
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Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Haberler | 3. Sayfa

- Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında park halindki kamyona arkadan çarpan otomobilde ki 2 kişi ağır yaralandı.

- Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında park halindki kamyona arkadan çarpan otomobilde ki 2 kişi ağır yaralandı. Yaralıların kurtarılması için itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Otomobilde bulunan ağır yaralı 2 kişinin hastanedeki hayat mücadelesi devam ederken park halindeki kamyonda bulunan bir kişi hafif yaralı olarak kazadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza dün 22.15 sıralarında Aşkale ilçesi E-80 karayolunda meydana geldi. 25 FA 287 plakalı Fatih K. idaresindeki otomobil seyir halindeyken yol kenarında arızalanarak duran 24 AU 378 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kamyon şoförü K.A. o esnada arıza yapan kamyonunu kontrol etmek için arka tarafa geçtiği sırada otomobil sürücüsünün kendine doğru geldiğini görünce yol kenarına kendini atarak hayatını kurtarırken otomobilin kamyona çarpmasını engelleyemedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. O dakikadan itibaren araç içerisinde sıkışan Fatih K. ve Buğra K. için zamana karşı mücadele başladı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca otomobil içerisinde sıkışan Fatih K. ve Buğra K.'yi çıkarmak için yoğun mücadele verdi. Otomobilin belirli yerleri spiral ile kesilerek yaralılar güçlükle araçtan çıkartıldı.

Otomobilden çıkartılan 2 yaralı ve kamyon şoförü Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil içerisinde bulunan Fatih K.'nin kafa tasında ciddi yaralanmalar bulunurken kendisinin halen beyin ameliyatının sürdüğü Buğra K.'nın ise boynunda kırıklar olduğu öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Fatih K. ve Buğra K.'nın hayat mücadelesi devam ederken kamyon şoförü K.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı
Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı
Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı
Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı
Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı
Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı
Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı
Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı
Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı
Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz

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Erzurum'da korkunç kaza, kamyona saplanan otomobilde zamana karşı mücadele: 2'si ağır 3 yaralı - Haberler
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