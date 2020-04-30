Erzurum'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu araçlar karşı şeride uçtu

Erzurum'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu araçlar karşı şeride uçtu -Kazada 3 kişi yaralandı Erzurum'da özel bir kargo şirketine ait kamyon hafif ticari araca arkadan çarpması üzerine iki araçta karşı şeride geçerek ormanlık alana savruldu.

Erzurum'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu araçlar karşı şeride uçtu

-Kazada 3 kişi yaralandı

ERZURUM - Erzurum'da özel bir kargo şirketine ait kamyon hafif ticari araca arkadan çarpması üzerine iki araçta karşı şeride geçerek ormanlık alana savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 21.30 sıralarında Erzurum - Erzincan karayolu üzerinde ki Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Özel bir kargo şirketine ait 25 FS 658 plakalı kamyonun sürücüsü A.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan 25 FF 313 plakalı araca arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle iki araç birlikte karşı şeride geçerek Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan ormana uçtu.

Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri ve İtfaiye ekipleri otomobilde ki isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi ve kamyonda ki sürücü A.A.'yı araçtan çıkarttı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Üniversite Araştırma Hastanesi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA