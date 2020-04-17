Erzurum'da kadınlardan, sağlıkçılara koronavirüs temalı yaş pasta
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Sağlık

Erzurum'da kadınlardan, sağlıkçılara koronavirüs temalı yaş pasta

ERZURUM'da, butik pasta yapan 7 kadın, koronavirüs ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarına, moral olması amacıyla koronavirüs temalı yaş pasta ve kurabiyeler hediye etti.

17.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:26
Erzurum'da kadınlardan, sağlıkçılara koronavirüs temalı yaş pasta

ERZURUM'da, butik pasta yapan 7 kadın, koronavirüs ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarına, moral olması amacıyla koronavirüs temalı yaş pasta ve kurabiyeler hediye etti. 

Erzurum'da, evlerinde butik pasta yapan kadınlar, koronavirüs ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarını unutmadı. Bir araya gelen kadınlar, evlerinde 2 gün boyunca hiç durmadan çalışıp sağlık çalışanları için özel yaş pastalar ve çeşitli kurabiyeler yaptı. Sağlıkçıların böylesine yoğun ve yorgun günlerinde Türk halkı olarak yanlarında olduklarını hatırlatmak için jest yaptıklarını söyleyen kadınlardan Yağmur Ece Battal (28), "Sağlık çalışanları gece gündüz ve tatil demeden büyük bir özveri ile çalışıyor. Başkalarının sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe sayıyorlar. Bazıları kendilerinin, çocuklarının, anne ve babalarının doğum gününü bile kutlayamıyor. Hastalar ile temasta olan sağlıkçıların çoğu evine gidemiyor. Onların bu mücadelesi ve çalışmasının karşılığı ödenmez. Tüm sağlık çalışanlarımıza destek olmak için bugün buraya pastalarla geldik. Yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.Erzurumlu kadınlara teşekkür eden sağlık çalışanlarından Sema Köse ise, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kadınlarımızın getirdiği pasta ve kurabiyeleri verilen molalarda yiyeceğiz. Pastaların üzerinde koronavirüs ve biz sağlık çalışanlarının temaları olması çok güzel. Bizim için büyük bir emek vermişler. Teşekkür ediyoruz. Bugün benim doğum günüm. Benim için ayrıca büyük bir sürpriz oldu" dedi.


Kaynak: DHA

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