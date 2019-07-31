Erzurum'da "Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi" açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapılan "Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen ve mehteran takımı gösterisiyle başlayan açılış programında, "1. Engelli İstihdam Zirvesi" çerçevesinde, engelli ve eski hükümlü vatandaşların hak kazandığı hibe desteğinin çek dağıtımı yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, programda yaptığı konuşmada, kadının toplumun ana merkezinde yer aldığını ve ailenin temel unsuru olduğunu söyledi.

İnsanların büyük toplumların içerisinde yaşamlarını sürdürdüğünü ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Stres, sıkıntı, geçimsizlikler, ister istemez kadınları etkiliyor. Kadınların derdine ve sıkıntısına ortak ve çözüm olacak merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kadınların ayakları üzerine durabilmesi için atılması gereken adımları bu merkezde atacağız. Kadınlara, psikolog desteğinin yanı sıra her türlü katkıyı burada vereceğiz. Merkezimizdeki kadınlara meslek edinme kurslarının ardından işe alımlarını sağlayacağız."

Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu ise engelli vatandaşların sosyal yaşantılarını kaliteli hale getirilmesi, meslek edinmeleri ve öz güvenlerinin daha yüksek bireyler haline gelmesini önemsediklerini belirtti.

Açılışının gerçekleştirildiği merkez sayesinde engelli bireylerin elde edecekleri kazanımlarla farkındalığın oluşmasına vesile olacağını analatan Köroğlu, "Toplumsal mutluluğun herkes tarafından paylaşılmasıyla sağlanabilir. Attığımız adımların başkalarını nasıl etkilediğini hesap etmemiz gerekiyor. Maalesef kimi zaman engelli rampaları önünde ve görme engellileri için yapılan yürüyüş yollarının üzerine park edilen araçları görüyoruz. Sosyal yaşam alanlarında engelli vatandaşlarımıza öncelikli davranılması, hepimizin hassasiyeti olmalı." diye konuştu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu da toplumların güçlenmesinin toplumu oluşturan her bireyin güçlendirilmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade ederek, engelli bireylerin engellerini aşması ve içindeki potansiyeli ortaya çıkarmasına yardımcı olmanın herkesin görevi olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek merkezin açılışını yaptı.

Kaynak: AA