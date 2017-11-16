Erzurum'da Kaçakçılıkla Mücadele

Erzurum'da, son iki ayda düzenlenen operasyonlarda 95 bin 113 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında son iki aylık dönemde toplam 47 olaya müdahale ederek 62 kişi hakkında adli işlemin yapıldığı ve 95 bin 113 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak kaçakçılıkla mücadelenin daha etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüleceği kaydedildi.