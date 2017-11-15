Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonları

Erzurum'da yapılan iki farklı operasyonda 161 şişe gümrük kaçağı içki, bin paket gümrük kaçağı sigara ile 70 çift ayakkabı ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Artvin'den Erzurum'a gümrük kaçağı içki getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.



Plakası belirlenen aracı düzenledikleri operasyonla kent merkezinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 161 şişe gümrük kaçağı içki buldu.



Ekipler, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde kargo aracında gerçekleştirdikleri aramada ise yataklar içine gizlemiş vaziyette bin paket gümrük kaçağı sigara ile 70 çift ayakkabı ele geçirdi.



Olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.