Erzurum'da kaçak tarihi eser operasyonu
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Erzurum'da kaçak tarihi eser operasyonu

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 4 adet tarihi obje, 4 adet altın sikke, 10 adet gümüş sikke, 2 adet Osmanlı dönemine ait tarihi değeri olan yazılı eser ele geçirildi.

Erzurum'da kaçak tarihi eser operasyonu
29.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:03

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 4 adet tarihi obje, 4 adet altın sikke, 10 adet gümüş sikke, 2 adet Osmanlı dönemine ait tarihi değeri olan yazılı eser ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Erzurum'a bağlı Tortum ilçesinde alınan istihbarat sonucunda 4 ayrı eve operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 1 adet define arama detektörü, 1 adet detektör adaptörü, 10 adet metal define arama çubuğu, 4 adet tarihi obje, 4 adet altın sikke, 10 adet gümüş sikke, 2 adet Osmanlı dönemine ait tarihi değeri olan yazılı eser, 1 adet 7.65 mm. ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.E. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama da, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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