Erzurum'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
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Erzurum'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

28.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:06
Erzurum'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Erzurum'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, sahte 6 şişe viski, 2 şişe votka, 2 şişe rakı ve 137 boş alkol ile 5 ve 10 litrelik 8 boş plastik etil alkol şişesi ele geçirildi.

Ekipler, ikamette bulunan S.A. (36), S.Ç. (32), S.K. (24) ve K.C'yi (25) gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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