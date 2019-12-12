Erzurum'da kaçak avcılara, 29 bin 365 lira ceza kesildi

12.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:54

Erzurum'un Oltu ilçesinde, usulsüz dağ keçisi ve keklik avlayan 4 kişiye, toplam 29 bin 365 lira para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü av koruma ekipleri, Ünlükaya Mahallesi sınırlarında yaptıkları ortak çalışmada, durumundan şüphelendikleri bir aracı Çatalsöğüt mevkisinde durdurdu.

Ekipler, 4 avcının bulunduğu araçta yaptıkları aramada, usulsüz avlanmış dağ keçisi ile 2 keklik ele geçirdi.

Kaçak avcılara 29 bin 365 lira para cezası kesen ekipler, avcıların tüfeklerine el koyarak, avlanan hayvanları muhafaza altına aldı.

Kaynak: AA