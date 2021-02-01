Erzurum'da kaçak av yaptığı fotokapanla belirlenen kişiye para cezası kesildi
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Erzurum'da kaçak av yaptığı fotokapanla belirlenen kişiye para cezası kesildi

01.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:18
Erzurum'da kaçak av yaptığı fotokapanla belirlenen kişiye para cezası kesildi

Erzurum'un İspir ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avlandığı fotokapanla tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avlandığı fotokapanla tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Erzurum'da DKMP ekiplerinin sorumluluk alanındaki av koruma faaliyet ve denetimleri sürüyor.

Bu çerçevede İspir'de yasa dışı avcılığın önlenmesi ve yaban hayatı izleme çalışmaları için kurulan fotokapanlar ile kaçak av yapan bir kişiyi tespit eden doğa koruma görevlileri, emniyet birimleriyle kimliğini tespit ettiği bu kişiye 4915 sayılı "kara avcılığına muhalefet" suçundan idari para cezası uyguladı.

Yetkililer, çalışmalarda emniyet güçleri ve fahri av müfettişlerinin de kendilerine destek verdiğini belirterek, kurallara riayet eden avcılara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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