Erzurum'da, kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı
Haberler » Güncel » Erzurum'da, kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı - Haber

Erzurum'da, kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Erzurum'da, çeşitli kentlerdeki resmi kurumların enerji nakil hatlarının kablolarını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

12.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:10
Erzurum'da, kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

'da, çeşitli kentlerdeki resmi kurumların enerji nakil hatlarının kablolarını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum, Bayburt, Rize ve 'de trafolar ile çeşitli resmi kurumların enerji nakil hatlarındaki kabloları çaldıkları belirtilen kişilere yönelik operasyon başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası 2 kişi, Erzurum'da kestikleri kabloları çalmak isterken suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarmanın yaptığı inceleme ve ifadeleri sonucu, zanlıların 9 kablo hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et