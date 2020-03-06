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Erzurum'da jeotermal saha ihale edilecek

Erzurum'da jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

06.03.2020 08:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:52
Erzurum'da jeotermal saha ihale edilecek

'da jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Horasan ilçesindeki 2 bin 400 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

İhale bedeli 85 bin lira olarak belirlendi.

İhale 25 Mart'ta saat 10.00'da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: AA

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