Erzurum'da jandarmadan şehit annesine Anneler Günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da jandarmadan şehit annesine Anneler Günü sürprizi

Erzurum'da jandarmadan şehit annesine Anneler Günü sürprizi
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Kültür Sanat

Erzurum'da jandarma ekipleri, 24 yıl önce Hakkari'de şehit olan Jandarma Er İhsan Erdoğan'ın Uzundere ilçesindeki annesi Güllü Erdoğan'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Erzurum'da jandarma ekipleri, 24 yıl önce Hakkari'de şehit olan Jandarma Er İhsan Erdoğan'ın Uzundere ilçesindeki annesi Güllü Erdoğan'ın Anneler Günü'nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan Güllü Erdoğan'a ellerinde çiçeklerle sürpriz yaptı.

Anneler Günü'nü kutlayan jandarma personelini karşısında gören Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz'ın selamlarını ileten jandarma ekipleri, anne Erdoğan ile sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Sizler varsınız, herkes var, devlet var büyüklerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerin gelmesiyle mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

Jandarma ekipleri, duygulu anların yaşandığı ziyarette, Erdoğan'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Güllü Erdoğan'ın oğlu İhsan Erdoğan, 10 Temmuz 1997'de, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurum'da jandarmadan şehit annesine Anneler Günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 12:44:36. #1.16#

title