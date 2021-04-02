Erzurum'da istihdamın artırılması için işgücü piyasası araştırması yapılıyor
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Erzurum'da istihdamın artırılması için işgücü piyasası araştırması yapılıyor

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Erzurum'da istihdamın artırılması için işgücü piyasası araştırması yapılıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum Şubesince 17 farklı sektörde 430 iş yeri ile iletişim kurarak "İşgücü Piyasası Araştırması" yapılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum Şubesince 17 farklı sektörde 430 iş yeri ile iletişim kurarak "İşgücü Piyasası Araştırması" yapılıyor.

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve kurum uzmanları, araştırma kapsamında Palan Otel Müdürü Ali Güney ile anket yaptı.

Mutlu, burada yaptığı konuşmada, en büyük amaçlarının istihdamı artırmak ve işsizliği önlemek olduğunu söyledi.

İşgücü piyasası araştırması kapsamında sahaya inerek ihtiyaçları belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Mutlu, firmalardan aldıkları bilgiler doğrultusunda veri oluşturacaklarını, 30 Nisan'a kadar da bu çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Çalışma çerçevesinde Atatürk Üniversitesini de ziyaret ettiklerine dikkati çeken Mutlu, diğer iş yerleriyle de görüşerek istihdam politikası oluşturmaya çalışacaklarını kaydetti.

Mutlu, iş yerlerinde yaptıkları ankette 26 soru sorarak işgücü piyasasına ilişkin analiz oluşturacaklarını söyledi.

Otel Müdürü Ali Güney ise çalışmayı olumlu bulduklarını, kısa çalışma ödeneği kapsamında İŞKUR'dan önemli destekler aldıklarını, önlerini görebilmeleri açısından da bu anketin faydalı olacağına inandığını belitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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