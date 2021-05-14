Erzurum'da İsrail'in Gazze saldırılarına ayakkabılı tepki
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Erzurum'da İsrail'in Gazze saldırılarına ayakkabılı tepki

Erzurum'da İsrail'in Gazze saldırılarına ayakkabılı tepki
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kameralara doğru ayakkabı fırlatarak kınadı.

Erzurum'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kameralara doğru ayakkabı fırlatarak kınadı.

Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Anılcan Alim, cuma namazı sonrası Yakutiye Kent Merkezi'nde bir araya gelen grup adına yaptığı açıklamada, saldırılarını hem havadan hem karadan hem de denizden yapan İsrail'in, Gazze'yi tamamen abluka altına aldığını belirtti.

Gazze'deki Müslümanların, hunharca, nefessiz bırakılarak bombardımana tutulduğunu ifade eden Alim, şunları kaydetti:

"Bütün dünya biliyor ki bu bölgede akan kanın, bütün iç savaşların ve terör olaylarının arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika ve İsrail vardır. İslam coğrafyasının parçalanmışlığı, Müslümanların sessizliği, Müslüman halkların başındaki liderlerin İslam ülkelerinde yapılanlara kayıtsız kalması, İsrail'i cesaretlendirmektedir. Terör örgütü İsrail var olduğu müddetçe, bu coğrafyanın barış ve huzura kavuşması mümkün değildir. Bölgedeki etnik kavgaların, mezhep savaşlarının ve de tüm terör olaylarının kışkırtıcısı İsrail ve Amerika'dır. Bütün Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez. İsra ve Miraç şehri Kudüs'ün işgali kabul edilemez. Etrafı bereketlendirilmiş ve mübarek kılınmış Filistin topraklarının işgali kabul edilemez."

Uluslararası hukukun, kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin, insan hakları örgütlerinin, barış örgütlerinin ve siyasal kurumların, İsrail'in şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelerek elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Alim, bu kurumların İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırıların devam edeceğini, Filistin'de barış ve uzlaşıdan söz etmenin mümkün olmayacağına işaret etti.

Alim, "Kim hangi kararı alırsa alsın, Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir. Tüm dünyada adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ellerindeki Türk bayrakları ile dua ederek sloganlar atan grup, İsrail'in saldırılarına ayakkabılarını çıkarıp kameralara doğru fırlatarak tepkilerini dile getirdi.

Grup daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde konvoy oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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