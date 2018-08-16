Erzurum'da İş Yerine Silahla Ateş Açıldı
Erzurum'da bir işyerine silahla ateş açılması olayına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Erzurum'da bir işyerine silahla ateş açılması olayına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, A.K. ile M.K, Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ne giderek aralarında husumet bulunan akrabaları E.K'ye ait kahvehaneye ateş açarak kaçtı.
Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, zanlılar A.K, M.K. ile saklaması için kendisine verilen olayda kullanılan 2 tabancayı alarak kaçan yaşı 18'den küçük E.B'yi yakaladı.
E.B'den olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K, M.K. ve E.B, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.