Erzurum'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Erzurum'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen firari hükümlü yakalandı

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Erzurum'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da hakkında dolandırıcılık suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da hakkında dolandırıcılık suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin uzun zamandır takibinde olan ve kendisini öğretim görevlisi olarak tanıtan M.Y, operasyonla saklandığı yerde gözaltına alındı.

Erzurum, Ordu, Bursa, Batman ve Antalya gibi birçok ilde para karşılığı iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen ve bu suçtan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzurum'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen firari hükümlü yakalandı - Haberler
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