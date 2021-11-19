Erzurum'da, İran plakalı TIR'da 160 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel
ERZURUM'da, uygulama sırasında durdurulan İran plakalı TIR'ın yakıt deposunda, 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
ERZURUM'da, uygulama sırasında durdurulan İran plakalı TIR'ın yakıt deposunda, 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da, Aşkale'deki uygulama noktasında İran plakalı TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada yakıt deposuna zulalanmış 160 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Ekipler, İran uyruklu sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.