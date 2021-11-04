Erzurum'da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Erzurum'da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir inşaatın 7. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir inşaatın 7. katından düşen İşçi yaşamını yitirdi.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kombina Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatta çalışan Fetullah Sarı 7. kattan zemine düştü.

İnşaattaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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