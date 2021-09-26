ERZURUM'DA İLK 'KARABUĞDAY' HASADI SEVİNDİRDİ

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da ilk kez üretimi yapılan çölyak, diyabet ve bir çok hastalığa iyi gelen 'Karabuğdayın ilk hasadı sevindirdi. Arkadaşıyla birlikte 70 dönüm araziye karabuğday eken Adem Çavuşoğlu, Karabuğday, Orta Asya'da gelen bir bitki. Çin, Kazakistan ve Japonya'da üretilmeye başlamış. Zamanla Amerika ve Avrupa ülkelerine yayılmış. Şuan o bölgelerde çok popüler ve oldukça fazla tüketiliyor. Kuraklığı seven bu bitkiyi Erzurum'da ilk biz yetiştirdik. Ekerken maliyeti düşük ama biçtikten sonra buğdaya oranla çok daha fazla kazanç elde edilebilecek bir ürün dedi.

Aziziye İlçesi Tebrizcik Mahallesinde ortağı ile birlikte çiftçilik yapan Adem Çavuşoğlu, Rusya, Ukrayna, Polonya, Japonya ve Çin gibi ülkelerde fazlaca tüketilen 'Karabuğday' bitkisini Erzurum'da ekmeye karar verdi. Bitkinin kurak ve engebeli arazilerde, serin iklim koşullarında yetişebilme özeliğine rağmen çevreden ürünün bu bölgede yetişmeyeceğine dair eleştiriler aldığını söyleyen Çavuşoğlu, Bitkinin bu bölgeye ilk getirdiğimizde 'Soğuk iklim şartlarına uygun değil' denildi. Küçük bir alanda ekim yapmamız gerekiyordu. Ama biz risk aldık ve 70 dönüm araziye karabuğdayı ektik. İlk defa 21 Mayıs'ta karabuğday tohumunu attık. Şuan da hasadına başladık. Bu sene ülkemizde olduğu gibi Erzurum'da da kuraklık vardı. Bu sebeple bir kez su verdik. Normalde su verilmemesi gereken bir bitki türü. Su vermeseydik daha erken biçebilirdik. Şuan istediğimiz hedefe ulaştık diye konuştu.

HEM SAĞLIKLI HEM KAZANÇLI

Karabuğday bitkisinin üretiminden ve başta diyabet ile çölyak hastalığına iyi geldiğinden bahseden Çavuşoğlu, Ekim yaparken düşük bir maliyet çıkıyor ve sattığınız zaman ciddi bir kazanç sağlayabilirsiniz. Buradaki vatandaşlar ve köydeki arkadaşlarımızın bu ürünü elde edip tüm çiftçinin bundan faydalanmasını istiyoruz. Şuanda fiyat anlamında normal buğdayla kıyaslarsak karabuğdayın fiyatı çok çok daha yüksek. Orta Asya'da gelen bir bitki. Çin, Kazakistan ve Japonya'da üretilmeye başlamış. Zamanla Amerika ve Avrupa ülkelerine yayılmış. Şuan o bölgelerde çok popüler ve oldukça fazla tüketiliyor. Ülkemizde çok yeni bir bitki ama son zamanlarda şunu görebildik. İnsanların Türkiye'de merakını çeken ve sağlık açısından bir çok hastalığa karşı direnç sağlayıcı, B vitamini ve yüksek oranda lif barındırıyor. Ürünle alakalı yapılan klinik test sonuçlarına bakıldığı zaman kalori oranının da düşük olduğu görünüyor. Bu bitkinin işlenme yöntemi de çok önemli. Glütensiz bir bitkinin doğru işlenmesi gerekiyor dedi.