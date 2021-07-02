Erzurum'da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor
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Erzurum'da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Yaşam

Erzurum'da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor Erzurum'da derdi veya dileği olanlar, ellerine aldıkları küçük taşları kaya parçasına herhangi bir yapıştırıcı kullanmadan vurarak kayaya sabitlemeye çalışıyorlar.

Erzurum'da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor

ERZURUM - Erzurum'da derdi veya dileği olanlar, ellerine aldıkları küçük taşları kaya parçasına herhangi bir yapıştırıcı kullanmadan vurarak kayaya sabitlemeye çalışıyorlar. Uzun yıllardır devam eden gelenekte inanışa göre taşlar eğer kayada sabit kalırsa kişinin dileği kabul oluyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde kayaya taş yapıştırma geleneği günümüzde halen devam ediyor. Büyük bir derdi veya gerçekleşmesini istediği bir dileği olan kişiler, kayanın etrafındaki küçük taşları dilek tutup kayaya vura vura yapıştırmaya çalışıyor. Yıllardır devam eden gelenek görenleri şaşırtıyor. Kayaya vura vura açılan çukurlar ise geleneğin tarihinin çok eskilere dayandığını gösteriyor.

Köy sakinlerinden İzzet Aydın, geleneğin çok eskiye dayandığını ifade ederek, "Dilek dilemek isteyen önce kayanın yanına geliyor. Topladığı taşı kayaya vurarak yapıştırıyor. Dileği kabul olacak kişinin taşı inanışa göre kayaya yapışıyor. Gördüğünüz çukurlar taş vura vura oluyor. Ben 70 yaşındayım, ben doğduğumdan beri bu gelenek devam ediyor" dedi.

Erzurum'da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor
Erzurum'da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor
Erzurum'da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor
Erzurum'da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor
Erzurum'da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor
Erzurum'da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor
Erzurum'da ilginç gelenek, derdi olan eline taş alıp bu kayaya koşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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